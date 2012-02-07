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9 askerin şehit edildiği saldırıya ilişkin 12 gözaltı HAKKARİ (A.A)

07 Şubat 2012 17:27

-9 askerin şehit edildiği saldırıya ilişkin 12 gözaltı HAKKARİ (A.A) - 07.02.2012 - Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından askeri konvoya düzenlenen silahlı saldırı olayına karıştığı değerlendirilen 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtildi. Hakkari Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada,  Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Özel Harekat Birliklerinin, yasadışı KCK kırsal alan yapılanmasına yönelik çalışmaları neticesinde, 17 Ağustos 2011 günü askeri konvoya düzenlenen ve 9 askeri personelin şehit olduğu silahlı saldırı olayına karışan 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.  Açıklamada, Hakkari'nin merkeze bağlı Oğul, Dilek ve Çanaklı köylerinde olaya karıştıkları değerlendirilen 12 kişi ile birlikte çeşitli markalarda silah ve bunlara ait mühimatın da ele geçerildiği kaydedildi.

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