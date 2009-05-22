9 askerin katili PKK'lılar öldürüldü

Diyarbakır'da Lice-Genç yolu üzerinde el yapımı patlayıcıyı patlatarak 9 askerin şehit olmasına neden olan PKK'lı gruptan 4 terörist öldürüldü.



Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen ve 5 gündür devam eden operasyonda, 4 PKK'lı silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda ölü ele geçirilen 4 örgüt mensubu, 29 Nisan'da, Lice-Genç yolu üzerinde zırhlı aracın geçişi sırasında yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı patlatarak 9 askerin şehit olmasına neden olan PKK'lı gruptan oldukları ve patlamanın gerçekleştiği noktadan 4 kilometre uzaklıkta ölü olarak silahları ile birlikte ele geçirildiği öğrenildi.



Diyarbakır'ın Lice İlçesi ile Bingöl'ün Genç İlçesi arasında yer alan Saydamlı, Hedik ve Bayırlı köylerinin kırsalını kapsayan ve 5 gündür süren operasyonlarda, bugün bir grup PKK'lıyla sıcak temas sağlandı. Lice ilçesinde bulunan 2'nci İç Güvenlik Tugayının, `İç güvenlik harekatı' kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 4 PKK'lı ölü olarak silahlarıyla birlikte ele geçirildi. Öldürülen PKK'lıların 29 Nisan tarihinde Lice-Genç yolu üzerinde yola döşenen patlayıcının patlatılarak 9 askerin şehit olmasına neden olan eylemi gerçekleştiren PKK'lı gruptan oldukları belirtildi. Operasyonda öldürülen örgüt mensuplarının patlamanın gerçekleştiği noktanın 4 kilometre kuzeyinde ölü ele geçirildiği belirtildi.



Acı olayda, 2 uzman çavuş ve 7 asker şehit olmuştu



Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi yolunda 29 Nisan'da toprak yolda zırhlı personel taşıyıcı geçtiği sırada daha önceden yola döşenen ve amonyum nitrat ile güçlendirilen patlayıcının patlatılması sonucu, 2 uzman çavuş ve 7 asker şehit olmuştu. Patlamanın etkisiyle, altında 4,5 santim zırh bulunan zırhlı personel taşıyıcının parçaları geniş bir alana yayılmıştı. (DHA)





