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Spor

9 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY Sarı-Kırmızılı takım sezonun ilk maçı olan Ankaragücü deplasmanının hazırlıklarını tamamlayacak 19

09 Ağustos 2018 12:45

GALATASARAY
Sarı-Kırmızılı takım sezonun ilk maçı olan Ankaragücü deplasmanının hazırlıklarını tamamlayacak
19.30 Galatasaray\'ın Ankara\'ya gidişi 
20.30 Sarı-Kırmızılı takımın Ankara\'ya varışı 

UEFA AVRUPA LİGİ
21.00 Başakşehir-Burnley 
21.00 Beşiktaş- LASK Linz 

FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde Bursaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

HAKEMLER BELLİ OLUYOR 
Spor Toto Süper Lig\'in açılış haftasında görev yapacak olan hakemler açıklanacak.

BASKETBOL
11:00-13:30 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi\'nde fikstür çekimi gerçekleşecek.
 

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