9 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY

Sarı-Kırmızılı takım sezonun ilk maçı olan Ankaragücü deplasmanının hazırlıklarını tamamlayacak

19.30 Galatasaray\'ın Ankara\'ya gidişi

20.30 Sarı-Kırmızılı takımın Ankara\'ya varışı

UEFA AVRUPA LİGİ

21.00 Başakşehir-Burnley

21.00 Beşiktaş- LASK Linz

FENERBAHÇE

Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde Bursaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

HAKEMLER BELLİ OLUYOR

Spor Toto Süper Lig\'in açılış haftasında görev yapacak olan hakemler açıklanacak.

BASKETBOL

11:00-13:30 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi\'nde fikstür çekimi gerçekleşecek.

