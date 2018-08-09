9 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
Sarı-Kırmızılı takım sezonun ilk maçı olan Ankaragücü deplasmanının hazırlıklarını tamamlayacak
19.30 Galatasaray\'ın Ankara\'ya gidişi
20.30 Sarı-Kırmızılı takımın Ankara\'ya varışı
UEFA AVRUPA LİGİ
21.00 Başakşehir-Burnley
21.00 Beşiktaş- LASK Linz
FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde Bursaspor maçının hazırlıkları başlayacak.
HAKEMLER BELLİ OLUYOR
Spor Toto Süper Lig\'in açılış haftasında görev yapacak olan hakemler açıklanacak.
BASKETBOL
11:00-13:30 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi\'nde fikstür çekimi gerçekleşecek.