-9 "ANONYMOUS" SERBEST ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - Türkiye'de yürürlüğe girmesi beklenen internet filtrelemesi uygulamasını gerekçe göstererek "siber saldırı" başlatan Anonymous (Anonim) adlı bilgisayar korsan grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden yaşları 18'den küçük 9'u serbest bırakıldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yetkililerinin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara İstanbul, Eskişehir, Bursa, Manisa, Adan, Kocaeli, Antalya, Samsun, Konya ve Zonguldak'ta gözaltına alınan 32 zanlıdan 18 yaşından küçük 9 kişi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 22 zanlı ise Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Avukat olduğu bildirilen 1 zanlının da işlemlerinin İstanbul'da sürdüğü kaydedildi.