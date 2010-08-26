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Dünya

8'İNCİYİ BANKAYI SOYARKEN YAKALANDI BUDAPEŞTE (A.A)

26 Ağustos 2010 17:38

-8'İNCİYİ BANKAYI SOYARKEN YAKALANDI BUDAPEŞTE (A.A) - 26.08.2010 - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, yılbaşından bu yana 7 bankayı soyan 50 yaşındaki azılı banka soyguncusu, 8'nci bankayı soymak isterken yakalandı. Macaristan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilk soygununu bu yıl 12 Ocakta yapan ve şimdiye kadar Budapeşte'de 7 bankaya silahlı soygun düzenleyen kişinin, son soygun girişiminde yakalandığı bildirildi.  Soygun Dairesi Başkanı Bela Nyerges, soyguncunun yakalanabilmesi için meslektaşlarının 3 bin 500 saat süren bir çalışma yaptığını, en sonunda Budapeşte'nin Kalvin Meydanı'ndaki bankayı soyarken yakaladıklarını kaydetti.

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