-8'İNCİYİ BANKAYI SOYARKEN YAKALANDI BUDAPEŞTE (A.A) - 26.08.2010 - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, yılbaşından bu yana 7 bankayı soyan 50 yaşındaki azılı banka soyguncusu, 8'nci bankayı soymak isterken yakalandı. Macaristan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilk soygununu bu yıl 12 Ocakta yapan ve şimdiye kadar Budapeşte'de 7 bankaya silahlı soygun düzenleyen kişinin, son soygun girişiminde yakalandığı bildirildi. Soygun Dairesi Başkanı Bela Nyerges, soyguncunun yakalanabilmesi için meslektaşlarının 3 bin 500 saat süren bir çalışma yaptığını, en sonunda Budapeşte'nin Kalvin Meydanı'ndaki bankayı soyarken yakaladıklarını kaydetti.