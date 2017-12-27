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8'inci kattan düşen minik Şevval, hayatını kaybetti

SİİRT,(DHA) - SİİRT'te dün evlerinin 8'inci katından düşerek ağır yaralanan ve akşam saatlerinde helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Şevval Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

27 Aralık 2017 14:30

SİİRT,(DHA) - SİİRT\'te dün evlerinin 8\'inci katından düşerek ağır yaralanan ve akşam saatlerinde helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi\'ne sevk edilen 2 yaşındaki Şevval Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 
Siirt Devlet Hastanesi\'nde Kadın Doğum uzmanı olarak görev yapan Mehmet Yılmaz\'ın kızı Şevval Yılmaz, dün 8\'inci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alınan Şevval Yılmaz, dün gece saatlerinde durumunun ağırlaşması üzerine askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Şevval Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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