8'inci kattan atlayıp intihar etti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, Liman İşletmesi Müdürlüğü binasının 8\'inci katından henüz bilinmeyen nedenle kendini boşluğa bırakan 45 yaşındaki Liman Servis Şefi Mehmet A. yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Alsancak Semti\'nde bulunan İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü binasında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Liman Servis Şefi Mehmet A., binanın 8\'inci katındaki odasının penceresine çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Mehmet A. öldü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak meraklıları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İntihar sebebi henüz bilinmeyen Mehmet A.\'nın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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