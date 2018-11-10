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8'inci kat balkonundan atlayan Beyza, yaşamını yitirdi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayan 15 yaşındaki Beyza P

10 Kasım 2018 18:20

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da 8\'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayan 15 yaşındaki Beyza P., hayatını kaybetti.
​Olay, öğle saatlerinde Çilesiz Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir apartmanın 8\'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan Beyza P., evlerinin balkonuna çıkıp burada bir süre vakit geçirdikten sonra kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Beyza P., sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Beyza P., acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Beyza P.\'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

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