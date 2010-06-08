89 yaşındaki Beyaz Saray muhabirini İsrail yaktı

T24 - Dünya gündemini meşgul eden İsrail'in izlediği siyasete dair tartışmanın son kurbanı kıdemli bir Beyaz Saray muhabiri oldu. Yıllardır basın brifinglerini en önden izleyen 89 yaşındaki Helen Thomas, İsrail ile ilgili sözlerinden ötürü emekliye ayrılmak durumunda kaldı. Deneyimli gazeteci, "İsrail Filistin'den defolsun, Almanya ya da Polonyaya gitsin" dediği için özür diledi, ama emekliye ayrılmaktan da kaçamadı.



Washington'da olanı biteni hep en ön sıradan izledi. Beyaz Saray basın sözcülerini sorularıyla sıkıştırdı...



89. yaşgününü kendisiyle aynı gün doğan Amerikan Başkanı Barack Obama ile kutladı. Hatta pastasını bile Obama'nın elinden yedi.



Ama İsrail ile ilgili söylediği bir cümle, Beyaz Saray muhabirinin 70 yıllık meslek hayatını noktalamasına sebep oldu.



Helen Thomas'a 27 Mayıs günü yapılan bir röportajda İsrail ile ilgili görüşü soruldu. Deneyimli muhabirin yanıtı sertti:



"İsrail, Filistin'den defolsun. Filistinlilerin işgal altında olduğunu unutmamak gerek. Orası Filistinlilerin toprağı. Polonya, Almanya ya da Amerika'ya gitsinler."



Thomas'ın bu sözleri, Beyaz Saray Basın Sekreterliği'nde tepkiyle karşılandı. Sözcü Robert Gibbs, muhabirin İsrail yorumunu "rencide edici" olarak niteledi.



Helen Thomas, tepkiler üzerine bir özür metni yayımladı. Ama 89 yaşında, aktif görevden çekilmek zorunda kaldı.



İsrail eleştirisinin yarattığı tepki bunla da sınırlı kalmadı. Thomas'ın Maryland'de bir lisenin mezuniyet töreninde yapacağı konuşma da iptal edildi.







