89 maç oynadı, 46 milyon lira kazandı!

34 yaşındaki Hamit Altıntop’un 4.5 sezonluk Galatasaray macerası sona erdi. Sarı-kırmızılılarda 89 maça çıkan Hamit’in maliyeti; maaşı, maç başıları ve bonservisiyle beraber 60 milyon TL'yi aştı.

2012-2013 sezonu başında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid’den transfer edilen Hamit Altıntop’un sözleşmesi dün itibariyle fesh edildi.

Fesih ücreti 850 bin Euro

Bu sezon başında kulüple yeni mukavele yapan ve 1.6 milyon Euro garanti ücrete imza atan 34 yaşındaki futbolcuya, 850 bin Euro fesih ücreti ödenecek.

Hamit, Galatasaray’daki ilk iki sezonunda yıllık 2.9 milyon Euro, ondan sonraki iki sezonunda da yıllık 2 milyon 750 bin Euro sabit ücret kazanmıştı.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle hiçbir maçta forma giyemeyen Hamit, bu sezona iddialı başlasa da fiziksel olarak Süper Lig seviyesinin çok gerisinde olması ve yüksek maliyeti nedeniyle gözden çıkarılmıştı.

Tuzla yenilgisi sonrası rakip takım yönetimiyle çektirdiği fotoğraflar da camiadan büyük tepki çekmişti.

Galatasaray'da 4.5 sezonda sadece 4 gol atan Hamit Altıntop'un, sarı-kırmızılılardan kazandığı ücret 46 milyon TL oldu.