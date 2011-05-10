-8,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KEHANETİ PARİS/LA PAZ (A.A) - 10.05.2011 - Bolivya'nın 8,9 büyüklüğünde bir depremle sarsılma riskinin olduğu ortaya çıktı. İngiliz Nature dergisinde yayımlanan araştırma, bilim adamlarını şaşırttı. Araştırmaya imza atanlardan, Hawai Üniversitesinden Benjamin Brooks, daha önce kimsenin Bolivya'da bu büyüklükte bir depremin meydana gelebileceğini düşünmediğini, böyle bir depremin ülkenin doğusunda yaşayan iki milyon kişiyi etkileyebileceğini belirtti. Bugüne dek geçmişteki yer hareketlerine dayanarak yapılan hesaplamalar Orta Andların doğusunda en fazla 7,5 büyüklüğünde depremin meydana gelebileceğini göstermişti, ancak yapılan araştırma bu bölgede yer altında yüzyıllardır biriken gerilimin 8,7-8,9 büyüklüğünde depremi tetikleyebileceğini ortaya koydu. Mart'ta Japonya'daki 9, geçen yıl Şili'deki 8,8 gibi büyük depremlerden sonra tahminlerini yeniden gözden geçiren bilim adamları, Bolivya'daki Mandeyapekua fay hattının bir bölümünün yerin yaklaşık 100 kilometre altında bulunduğunu ve bölgenin altındaki tektonik iki plağın karşılaşmasının neden olduğu gerilimin burada biriktiğini belirtti. Bu büyüklükteki depremin ne zaman meydana geleceğini ve mutlaka meydana geleceğini söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan bilim adamları, daha küçük depremlerin büyük bir depremin gerilimini azaltabileceğine de dikkati çekti. -BOLİVYA BÜYÜK BİR DEPREME HAZIR DEĞİL- Bolivya'da uzmanlar Japonya'dakine yakın bir depreme hazır olunmadığını açıkladı. Araştırmanın yayımlanmasından sonra özel San Calixto deprem izleme merkezinin müdürü Maria Estela Minaya, acilen önlem alınması, toprak yapısının incelenmesi ve inşaat kurallarının getirilmesi gerektiğini söyledi. Bolivya'da devlete ait deprem araştırma kurumu ve depreme dayanıklı yapıların inşaatı konusunda kurallar bulunmuyor. Ülkede 22 Mayıs 1998'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde bazı binaların yıkılması sonucu 100'den fazla kişi ölmüştü. Bolivya, 9 Haziran 1994'te tarihinin en büyük depremiyle sarsılmıştı. Ancak yerin 630 kilometre altında meydana geldiği için 8,8 büyüklüğündeki bu deprem can kaybına yol açmamıştı.