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Dünya

88 yaşındaki soykırım inkarcısı hapse atıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Ekim (DHA) – Almanya’da bir mahkeme 88 yaşındaki kadını soykırımı inkar etmek ve düşmanlığa neden olmak suçlarından altı ay hapse mahkum etti

18 Ekim 2017 20:13

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Ekim (DHA) – Almanya’da bir mahkeme 88 yaşındaki kadını soykırımı inkar etmek ve düşmanlığa neden olmak suçlarından altı ay hapse mahkum etti.
Berlin’de bir mahkeme Ursula Haverbeck’e, yayınladığı bir videoda İkinci Dünya Savaşı sırasında altı milyon yahudinin öldürüldüğü soykırımı inkar etmesi sebebiyle altı ay hapis cezası verdi.
Almanya’da soykırımı inkar etmek bir suç ve beş yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.
Alman basınındaki haberlere göre, Haverbeck daha önce de Kuzey Ren Westfalya eyaletinde geçtiğimiz yaz aynı suçlardan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. (Fotoğraflı)

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