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88 KCK tutuklusu için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

KCK ana davasında tutuklu yargılanan ve aralarında Hatip Dicle'nin de bulunduğu 88 sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu

20 Ocak 2014 14:04

Diyarbakır Barosu, Anayasa Mahkemesinin kararıyla Diyarbakır'da 4'ü BDP'li biri bağımsız 5 tutuklu milletvekilinin tahliyesinin ardından, KCK ana davasında tutuklu yargılanan aralarında milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle, belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ile avukatların da bulunduğu 94 sanıktan 88'i hakkında Anayasa Mahkemesine tahliye talebi için başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararıyla CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın yanı sıra 4'ü BDP'li biri bağımsız 5 tutuklu milletvekilinin tahliyesinin ardından Diyarbakır Barosu, KCK ana davasında yargılanan aralarında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle, belediye başkanları, il genel meclis üyelerinin de yer aldığı tutuklu sanıkların yargılandıkları Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan tahliye başvurusunun reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine tahliyeleri için başvuru yapıldı.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, KCK ana davasında yargılanan 94 tutuklu sanıktan 88'inin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak tahliyeleri için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduklarını söyledi.

"KCK ana davada yargılanan milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin de yer aldığı 88 kişi hakkında Anayasa Mahkemesine başvurumuzu yaptık" diyen Elçi, Batman Belediye Başkanı Necdet Atalay'ın da aralarında yer aldığı 6 tutuklu sanığın ise daha önce bireysel olarak Anayasa Mahkemesine tahliyelerine ilişkin başvuru yaptıklarını belirtti.

Diyarbakır Barosunca 6. Ağır Ceza Mahkemesine tahliyeye ilişkin gönderilen dilekçede, Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) verdiği uzun tutukluluğun ihlali kararları doğrultusunda 94 sanığın tahliyesi istenmiş, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2010/444 esas sayılı dosya kapsamında yargılanan 94 sanığın tutukluluk sürelerinin en az olanların 2 yıl 3 ay, en uzun olanların ise 4 yıl 9 ayı bulduğu belirtilmişti.

17 Nisan 2009'da tutuklanan bazı müvekkillerin tutukluluk süresi 5 yılı aştığı kaydedilen dilekçede davanın soruşturma süresinin 17 Nisan 2009'da başladığı, ilk davanın görüldüğü 18 Ekim 2010 tarihine kadar devam ettiği ifade edilmişti.

 

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