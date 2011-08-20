88 hedef vuruldu devamı gelecek

T24 - Terörist unsurlara yönelik hava harekâtının ikinci gününde 28 hedef F-16’lılarla vuruldu. Böylece iki günde teröristlerin yuvalandığı 88 hedef havadan yok edilmiş oldu.



PKK kamplarına yönelik “son yılların en büyük operasyonu” olarak tanımlanan hava harekâtına aralıklara devam edildiği bildirildi. İlk gece yapılan harekâtta 60 hedefin tamamını yüzde yüz isabetle vuran Türk savaş pilotları, önceki gece düzenledikleri ikinci harekâtta da 28 hedefin tamamını başarıyla imha etti.



Hava harekâtının birkaç gün daha sürme eğiliminde olduğu öğrenilirken, Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada yer alan, “Terörle mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere, askeri ihtiyaçların gereklerine göre yuriçinde ve yurtdışında kararlılıkla devam edilecektir” ifadesi, harekâta ilişkin kararlılığı ortaya koydu.

Yüzde yüz isabet



PKK kamplarına yönelik son yılların en büyük operasyonu olarak tanımlanan harekâtta ikinci gün de terörist hedefler tam isabetle vuruldu.



İlk gece gerçekleşen yoğun bombardımana katılan 181. Pars Filo’ya ait 15 F-16 jeti 60 hedefi tam isabetle vurmuştu. Önceki gün, gün boyu ve gece süren harekâtlarda ise insansız hava aracı Heron’lar ile ABD’ye ait Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren Predator’ların belirlediği terörist kamplarına ve lojistik üslerine ait 28 hedef grubuna etkili bir harekât yapıldı.



Irak’ın kuzeyinde Kandil Dağı, Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde tespit edilen PKK’ye ait hedeflere, gündüz 182. Atmaca Filo’nun, gece ise 181. Pars Filo’nun gerçekleştirdiği hava harekâtında da yüzde yüz isabet sağlandığı öğrenildi. Gün boyu süren harekâta 16 F-16 jeti katıldı. Harekâtın dün gündüz saatlerinde de aralıklarla sürdüğü öğrenildi.



Daha önceden belirlenmiş uçaksavar mevzileri, lojistik üsler ve kontrol merkezlerine lazer güdümlü MK-82 ve MK-84 bombaları bırakan jetler, ağır zayiat verdi.



Diyarbakır’daki 2. Hava Kuvveti Komutanlığı’na bağlı Malatya Erhaç merkezli 7. Ana Jet Üssü’nde de harekât boyunca alarm seviyesi yükseltildi. Erhaç’ta konuşlu F-4 jetleri de harekâta katılabilecek gibi hazır bekletildi. Jetlerin “askeri hareketlilik” imajı vermemek amacıyla eğitim uçuşundaki gibi ikili düzende ya da tek başlarına üslerinden ayrıldıkları kaydedildi.

Kesin sonuç yakında



Bombardımanda, örgüte ait komuta merkezi, cephanelik ve lojistik üsler gibi stratejik noktaların hedef alındı. Savaş jetlerinin hedefinde, PKK’nın iki numarası Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Rıza Altun ve Ali Haydar Kaytan’ın bulunduğu kamplar yer aldı.



PKK’nın askeri üsleri ve karargâhlarının bulunduğu yapıların bombardımandan nasıl etkilendiğinin kesin tespitinin insansız hava araçlarının bölgeye yapacağı keşif çalışmalarının ardından birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

168 hedefe top atışı



İlk günkü hava harekâtı öncesinde; Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 168 hedef, topçu silahları ile yoğun olarak ateş altına alınmıştı. Özellikle Şemdinli bölgesinin karşısında bulunan ve kaçırılan Türk askerlerinin tutulduğu ileri sürülen Gare bölgesine Şemdinli’deki Derecik ve Tekeli taburlardan yoğun topçu atışı gerçekleşti.





Bu bölgede konuşlu 155 milimetrelik Fırtına obüsleri ile 203 milimetrelik M110 obüsleri, PKK kamplarını yoğun ateş altına aldı. Önceki gün ise gün boyu, bu obüsler aracılığıyla 96 hedef dövüldü. Topçu atışlarının dün de gün boyu aralıklarla sürdüğü kaydedildi.

Sınır hareketliliği



Havadan F-16 jetleri, karadan ise top atışlarıyla Kuzey Irak’taki kampları yoğun bombardımana tutan Türk ordusu, Türkiye-Irak sınırına da asker yığmayı sürdürüyor.





Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı bordo ,bereliler Sikorsky tipi nakliye helikopterleri ile sıfır noktasına indi. 20. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı’na bağlı birlikler de PKK’lıların karadan sızmasını önlemek amacıyla mayına karşı korumalı Kirpi’lerle sınır bölgesini takviye etti.



Askeri kaynaklar, hava harekâtının sürme eğiliminde olduğunu ve birkaç gün daha sürmesinin beklenebileceğini ifade etti. Askeri kaynaklar, kara harekâtının kısar süre içinde yapılmasının beklenmediğini, kara harekâtı yapılırsa hazırlıklarının yaklaşık 10 günü bulabileceğini vurguladı.

Dün de 17 uçak kalktı



Bu arada Diyarbakır 2’inci Hava Kuvvet Komutanlığı, 8’inci Ana Jet Üssü’nden dün saat 16.00 ve 21.15’te olmak üzere toplam 17 F-16 havalandı. Savaş uçakları Irak sınırına yöneldi. Kuzey Irak’taki yerel kaynaklar, uçakların PKK’nın bazı kamplarını bombaladığını ileri sürdü.