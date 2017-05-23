88 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün'ün oğlunun kemikleri, kargoya verildi

88 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün’ün avukatı, oğlunun kemiklerini aldı ve Kemal Gün’e teslim etmek üzere yola çıktı.

Artı Gerçek’te yer alan habere göre, 70 yaşındaki Kemal Gün’ün yaşamını yitiren oğlu Murat Gün’ün kemikleri Gün ailesinin avukatına teslim edildi.

88 gündür açlık grevini sürdüren Kemal Gün’ün oğlunun kemikleri İstanbul Adli Tıp’ta Avukat Engin Gökoğlu’na elden verildi. Avukat Gökoğlu kemikleri alarak Tunceli’ye hareket ederken, baba Kemal Gün’ün kemiklerin kendine ulaşmasıyla açlık grevini sonlandıracağı ve ardından cenazenin toprağa verileceği öğrenildi.

Artı Gerçek'e bilgi veren aile fertleri cenazenin yarın Tunceli’nin Hozat ilçesinde toprağa verileceğini belirttiler.

Kemal Gün'ün kızı Beyhan Gün, "Babam kemikleri teslim alır almaz açlık grevini bırakacağını söyledi. Defin işleminden sonra babamı hastaneye götüreceğiz" dedi.