T24 LogoT24 Logo
Gündem

88 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün'ün oğlunun kemikleri, kargoya verildi

Kemal Gün'ün kızı Beyhan Gün, "Babam kemikleri teslim alır almaz açlık grevini bırakacağını söyledi" diye konuştu

23 Mayıs 2017 00:34

88 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün’ün avukatı, oğlunun kemiklerini aldı ve Kemal Gün’e teslim etmek üzere yola çıktı.

Artı Gerçek’te yer alan habere göre, 70 yaşındaki Kemal Gün’ün yaşamını yitiren oğlu Murat Gün’ün kemikleri Gün ailesinin avukatına teslim edildi.

88 gündür açlık grevini sürdüren Kemal Gün’ün oğlunun kemikleri İstanbul Adli Tıp’ta Avukat Engin Gökoğlu’na elden verildi. Avukat Gökoğlu kemikleri alarak Tunceli’ye hareket ederken, baba Kemal Gün’ün kemiklerin kendine ulaşmasıyla açlık grevini sonlandıracağı ve ardından cenazenin toprağa verileceği öğrenildi.

Artı Gerçek'e bilgi veren aile fertleri cenazenin yarın Tunceli’nin Hozat ilçesinde toprağa verileceğini belirttiler.

Kemal Gün'ün kızı Beyhan Gün, "Babam kemikleri teslim alır almaz açlık grevini bırakacağını söyledi. Defin işleminden sonra babamı hastaneye götüreceğiz" dedi.

ETİKETLER

kemal günmurat günkemikcenaze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24