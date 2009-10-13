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Ekonomi

878 bin liralık kaçak eşya gümrüğe takıldı

13 Ekim 2009 02:02

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 2-8 Ekim tarihlerini kapsayan son 1 haftalık dönemde yapılan operasyonlar sonunda, 878 bin 343 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaze Genel Müdürlüğü'nün haftalık basın bültenine göre, yurt genelinde yapılan operasyonlarda, 5 ilde 17 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 6 araca da el konuldu.

Son operasyonlarda Edirne'de 64 çift ayakkabı, 1180 adet giyim eşyası, 10 bin 31 metre kumaş, 60 adet tekstil eşyası, 400 adet elektrik malzemesi, 579 adet muhtelif elektronik eşya, 1 adet sahte belge ve 4 adet araç (TIR), İskenderun'da da 100 kilo şeker, 300 paket sigara, 60 kilo madeni yağ ve 2 adet araç (otomobil) ele geçirildi.

Habur'da 734 adet cep telefonu aksamı, 89 kilo motorin, 55 adet kozmetik malzemesi, 5 bin 440 paket sigara ve 126 kap muhtelif eşya, İstanbul'da 428 çift ayakkabı ve 4 bin 900 adet oyuncak eşya, İzmir'de 4 adet saat, 10 adet elektronik eşya ve 858 adet gümüş para cinsi eşya olmak üzere toplam, 17 olayda 878 bin 343 lira değerinde ticari eşya kaçıkçılığı ortaya çıkarıldı.

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