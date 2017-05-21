87 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün: Oğlumun cenazesi kargoya verilmemiş, bilerek uzatıyorlar

Oğlunun cenazesini alabilmek için 87 gündür açlık grevi yapan Kemal Gün, enazenin kargoya verildiği açıklamasının doğruyu yansıtmadığını, sürecin bilerek uzatıldığını ve cezalandırmanın devam ettiğini söyledi.

dihaber’de yer alan habere göre, 70 yaşındaki Kemal Gün, çatışmada ölen oğlu Murat Gün’ün cenazesini alabilmek için açlık grevini devam ettiriyor.

Tunceli ve Diyarbakır baro başkanlarının gün önce valilik ve savcılıkla yaptığı görüşmede, Malatya’da tutulan cenazeye ait kemiklerin kargoya verildiği söylenmesine rağmen halen bir gelişme yaşanmadı.

Durumdan yakınan Kemal Gün, “Cenazenin önce kargoya verildiği söylendi. Sonra verilecek dendi. Ardından avukatlarımız aracılığı ile öğrendik ki cenaze kargoya verilmemiş” dedi.

Baro başkanlarının yaptığı açıklamanın halkta sorunun çözüldüğü algısı oluşturduğunu söyleyen Gün, cenazenin teslimine ilişkin resmi kurumlardan herhangi bilgilendirme yapılmadığını ve kendileriyle iletişime geçilmediğini kaydetti.

Gün, cenazenin teslimine ilişkin kendilerine verilen sözün yerine getirilmesini beklediklerini ifade ederek, “İsteseler cenazenin hızlı bir şekilde teslimini yapabilirler. Bilerek uzatıyorlar. 19 Mayıs tatili de geçti. Onlar tatil yaparken bizi cezalandırmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

Sağlık durumu kötüleşen Kemal Gün, oğlunun cenazesini alıncaya kadar eylemini sürdüreceğini yineledi.