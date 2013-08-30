87 alanda 40 bin öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 87 alanda 40 bin öğretmen atayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, atama için aranan şartlar, alanlar itibarıyla belirlenen KPSSP10 ve KPSSP121 taban puanları, başvuru yeri ve şekli, zamanı, atama yapılacak eğitim kurumları, atamalar ve diğer hususlara ilişkin açıklamalar, "http://ikgm.meb.gov.tr" internet adresinde duyurulacak.

Adaylar başvurularını, internet üzerinden yaptıktan sonra 2-6 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak. Onaylatılmayan başvurular geçersiz olacak. Atamalar 9-10 Eylül'de yapılacak. Ataması gerçekleşen adaylar, 11 Eylül'den itibaren tebligat beklemeksizin atandıkları il milli eğitim müdürlüğüne gerekli belgelerle başvurarak göreve başlayabilecek.

Atamaların 39 bin 432'si ilk atama yoluyla, 400'ü kurumlar arası yeniden atama yoluyla, 168'i ise milli sporcuların atanması yoluyla yapılacak.

En fazla kontenjan İngilizce öğretmenliği için ayrıldı

Atamalarda İngilizce öğretmenliği için 5 bin 34, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 3 bin 953, ilköğretim matematik öğretmenliği için 3 bin 582, Türkçe öğretmenliğ için 3 bin 89, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 2 bin 736, rehber öğretmenliği için 2 bin 628, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 2 bin 470, matematik öğretmenliği için bin 979, sınıf öğretmenliği için bin 835, okul öncesi öğretmenliği için bin 809 kontenjan ayrıldı.

Atama yapılacak diğer alanlar ve kontenjan sayıları, MEB'in internet sitesi üzerinden öğrenilebilinecek.