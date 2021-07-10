860 bin metrekarelik eski askeri alan konut alanı ilan edildi; AVM, otel, rezidans yapılmasının da önü açıldı

İstanbul Çekmeköy Taşdelen’deki yaklaşık 860 bin metrekarelik eski askeri alan yeni konut alanı ilan edilerek imara açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planları ile eski askeri alana AVM, otel, rezidans yapılmasının da önü açılmış oldu.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre, 2017 yılından beri bölüm bölüm imara açılan Çekmeköy Kışlası'nın 458, 459 ve 460 sayılı parsellerini kapsayan yaklaşık 860 bin metrekarelik kısmı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni plan hazırladı. Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'ndeki 458, 459 ve 460 sayılı parsellerin değerlendirilmesi için protokol imzalandı.

Protokole konu olan yaklaşık 860 bin metrekarelik alan 2020 yılının kasım ayında bakanlık tarafından “rezerv yapı alanı” yani yeni konut alanı ilan edildi. Buna göre hazırlanan planlar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

860 bin metrekarelik eski askeri alanın 355 bin 881 metrekaresi konut ve ticari birimler için ayrıldı. “Gelişme konut alanı” olarak tanımlanan bölgeye 3 katlı yapılar inşa edilecek. “Ticaret+konut” olarak ayrılan alanlara da yapılacak binaların yüksekliği 4 kat ile 7 kat arasında değişiyor. “Ticaret+ konut” alanlarına AVM, otel ve rezidans yapılabilecek. İnşaat hakkı da en düşük 0.25, en yüksek 1.60 olarak belirlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri kışlalar şehir dışına taşınmış, bu alanların “yeşil alan” olarak kalacağı yönünde açıklama yapılmıştı.