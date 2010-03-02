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Ekonomi

860 bin kişi daha işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının 2009 yılında yüzde 14 olduğunu açıkladı. 3 milyon 471 bin kişinin işsiz olduğu Türkiye'de tarım dı

02 Mart 2010 02:00

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının 2009 yılında yüzde 14 olduğunu açıkladı. 3 milyon 471 bin kişinin işsiz olduğu Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı yüzde 17.4 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

2008 yılında yüzde 11 olan işsizlik oranı 2009 yılında 3 puan artarak yüzde 14'e yükseldi.

Böylece Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 860 bin kişi artarak, 3 milyon 471 bin kişiye yükseldi.

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki yıla göre 3.8 puanlık artışla yüzde 17.4 seviyesinde gerçekleşirken, kentsel yerlerde işsizlik oranı 3.8 puanlık artışla yüzde 16.6, kırsal yerlerde ise 1.7 puanlık artışla yüzde 8.9 oldu.



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