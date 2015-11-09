86 yaşındaki profesöre 'asker kaçağı' olduğu gerekçesiyle polis baskını

Engelliler Derneği’nin davetiyle Artvin’e giden Kas Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Coşkun Özdemir’in (86) kaldığı öğretmen evine, asker kaçağı” olduğu gerekçesiyle polis tarafından baskın yapıldı.

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre, 86 yaşındaki Prof Dr. Özdemir, ‘Düşümdeki Uçurtma’ belgesel filminin gösterimi için Engelliler Derneği tarafından filmin yönetmeni Gülsün Sarıoğlu ile birlikte Artvin’e davet edilmişti. Konakladıkları öğretmen evinde bu sabah 4.30 sıralarında iki polisin kapısını çaldığını aktaran Özdemir, “Asker ve yoklama kaçağı olduğum için aramam olduğunu söylediler. Tutanağı imzalatıp askerlik şubesine başvurmamı söyleyerek gittiler” dedi. Askerliğini 1953-1954'te Çatalca 33. Tümen 16. Piyade Alayında sıhhiye bölüğünde 18 ay yaptığını ifade eden Özdemir yaşananları ‘rezalet’ olarak değerlendirdi. Atatürk’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) adına yarın bir söyleşi gerçekleştirecek olan Özdemir, “Önce isim benzerliği olabileceğini düşündüm ancak kimlik numarası da baba adı da uyuşuyordu. Yaşananların ardından emniyet müdürünü aradık. Kendisinin durumdan haberdar olmadığını söyledi. Bu yaşanan rezalet, kepaze, utanç verici bir olay. Türkiye her gün çok çeşitli ezaletlere tanık oluyor. Bu ve bunun gibi olayların benzeri o kadar çok ki... Yüzlerce günahsız insan senelerce hapis yattı bu ülkede. Tüm bu utanç verici olaylar Türkiye’nin kara sayfalarına yazıldı” diyerek tepkisini dile getirdi.