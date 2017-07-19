86 yaşındaki mücevher hırsızı yine yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, İlk mücevher hırsızlığını 1950'li yıllarda yapan 86 yaşındaki Doris Payne, Georgia kentindeki Wallmart isimli bir marketten, 86.22 dolar ve yaklaşık 304 liralık eşya çaldığı gerekçesiyle yeniden tutuklandı. Yaşlı kadın, kefalet sonrası serbest bırakıldı.

Doris Payne isimli kadın yakalandığı sırada, üzerinde, bir önceki hırsızlık suçu nedeniyle bileğine takılmış olan bir takip cihazı da vardı.

Payne yarım asırı aşan hırsızlık geçmişi sırasında defalarca hapse girdi. 2013 yılında hakkında bir belgesel yapılan 86 yaşındaki kadının toplamda 2 milyon dolar civarında mücevher çaldığı tahmin ediliyor.

Doris Payne'in, eczane, elektronik ve market bölümünden ürünler çalarken bir dükkan çalışanı tarafından fark edildiği belirtildi. Payne'in avukatı Drew Findling de müvekkilini bu ürünler üzerinden savundu:

"Bu vaka müvekkilimin geçmişteki mahkumiyetleri ile taban tabana zıt. Bu kez bahsettiğimiz pahalı mücevherler değil. Burada hayatta kalmaya çalışan, 86 yaşında bir kadının günlük ihtiyaçlarından bahsediyoruz."

"Pişmanlıklarım oldu ama iyi zaman da geçirdim"

Doris Payne son olarak Atlanta kentindeki çok katlı bir mağazadan 2000 dolar değerinde bir elmas kolye çalmak suçuyula mahkum olmuştu.

Payne bu suç nedeniyle ev hapsine çarptırılmış, bölgedeki alışveriş merkezlerine girişi de yasaklanmıştı.

86 yaşındaki Doris Payne'in, 23 yaşında ilk elmas mücevherini çalmasından bu zamana en az 22 farklı takma isim kullandığı belirtiliyor.

Mahkumiyet aldığı sayıdan çok daha fazla hırsızlığın da yanına kaldığı düşünülüyor.

Associated Press haber ajansına 2005 yılında hapiste olduğu sırada bir röportaj veren Payne, "Pişmanlıklarım oldu ama iyi zaman da geçirdim" dedi.