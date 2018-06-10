86 yaşında hediyelik eşya yapıp satıyor

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesine bağlı Güzelsu köyünde yaşayan Fikri Akbulut (86), evinin önünde sacdan hediyelik minyatür soba, kova ve saklama kabı yapıp, satıyor.

Oltu\'nun Güzelsu köyünde yaşayan 7 çocuk babası Fikri Akbulut\'un sacdan yaptığı hediyelik minyatür eşya ilgi görüyor. İstanbul\'da bir sitede bekçilik yapan Fikri Akbulut, emekli olduktan sonra köyüne döndü. Zamanını boşa geçirmemek için evinin önünde sacdan soba, kova ve saklaba kabı yapan Akbulut, el emeği ürünleri yakınlarına hediye ediyor veya satıyor.

Eşi Hidayet Akbulut ile birlikte yaşayan Fikri Akbulut, \"Köyde asla boş boş oturmam. Böyle işler yaparak hem vakit geçiriyorum hem de insanlara hatıra bırakıyorum. Aynı zamanda parayla da satıyorum. Büyük olan sobaları 50, ondan küçük olanları ve saklama kabını ise 30 liradan satıyorum. En büyük destekçim eşim. Küçük sobaları görenler çok beğeniyor. Ömrüm yettikçe bunları yapmaya devam edeceğim\" dedi.



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