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Dünya

86 saniyede 5 bin dolarlık havyar yedi

Moskova’da düzenlenen havyar yeme yarışmasını 86 saniyede 500 gram havyar yemeyi başaran Alexander Lavrov kazandı

23 Nisan 2012 09:49

Rusya’da dünyanın ilk havyar yeme yarışması düzenlendi. Başkent Moskova’da düzenlenen yarışmayı 86 saniyede 500 gram havyar yemeyi başaran Alexander Lavrov (49) kazandı

Lavrov’un yediği havyarın piyasa değerinin 5 bin dolar (8 bin 960 TL) olduğu açıklandı. Lavrov’a kazandığı için 340 dolar (601 TL) ödül verildi. Yarışmayı düzenleyen Apartment adlı restoranın yetkilileri, “Teksas’ta sosisli sandviç ya da hamburger yeme yarışları yapılıyor. Biz de Moskova’da havyar yiyoruz” dedi. Restoran, tanıtım için düzenlediği yarışmaya tam 70 bin dolar harcadı.

 

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