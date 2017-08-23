86 polisin yargılandığı 'ByLock' davasında mütalaa verildi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan 'FETÖ soruşturmaları kapsamında ba'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 59'u tutuklu 86 polisin yargılandığı davada, duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında inşa edilen binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı Fikret Demir, dava dosyasında sona yaklaşıldığını belirterek, duruşma savcısından mütalaa vermesini istedi.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, bütün tutuklu sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını, ayrıca tutuksuz ve firari sanıklar yönünden de dosyanın tefrik edilmesini talep etti.

Duruşmada, mütalaaya ve diğer taleplere ilişkin beyanda bulunmaları için sanık avukatlarına sırasıyla söz verildi.

Savcının mütalaasına katılmadıklarını belirten sanık avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

Talepleri değerlendirmek için duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra ara kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklardan Metin Küymen'in tahliyesine karar verdi. Tutuksuz ve firari sanıklar yönünden dava dosyasını tefrik eden heyet, bu sanıklar yönünden ayrı bir dava esas sayısı belirleme kararını aldı.

Tutkulu sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre tanıyan mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 13, 14 ve 15 Kasım'da yapılmasına hükmetti.

İddianemeden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen emniyet görevlilerine yönelik yapılan soruşturmaya yer verildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 86 polisin "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.