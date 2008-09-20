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Dünya

86 karılı imamın eşleri isyan etti

Nijerya'da karılarını boşamayınca gözaltına alınan 84 yaşındaki imamın 86 karısı, imamın gözaltına alınmasını protesto etti ve serbest bırakılmas&

20 Eylül 2008 03:00

Nijerya'da karılarını boşamayınca gözaltına alınan 84 yaşındaki 86 karılı imamın bütün eşleri, imamın gözaltına alınmasını protesto etti ve serbest bırakılmasını istedi.

Nijerya'nın Nijer eyaleti Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yasadışı evlilik yapma ve dini yasalara aykırı davranmaktan gözaltına alınan Muhammed Bello Masaba adlı imamın karıları ile 170 çocuğundan 20'sinin, üç otobüsle adalet bakanlığına gelerek Bello Masaba'nın gözaltına alınmasını protesto etikleri ve imamın derhal serbest bırakılmasını istedikleri belirtildi.

>>> 86 karılı imam gözaltına alındı

Açıklamada, imamın karılarının "biz yasal olarak evliyiz" şeklinde pankartlar taşıdıkları kaydedildi. Yetkililer, şeriat kanunları erkeklerin 4'ten fazla evlenmelerine izin vermediği için, eşlerinin 82'sini boşaması için imama 7 Eylül'e kadar süre tanımıştı. 


Masaba, eşlerinin sayısını azaltmayınca şeriat mahkemesinin
isteğiyle gözaltına alınmıştı.

Bida kasabasında 86 karısı ve 170 çocuğuyla yaşayan Bello Masaba, çıktığı Yüksek Şeriat Mahkemesi'nde hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.

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