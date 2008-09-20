86 karılı imamın eşleri isyan etti

>>> 86 karılı imam gözaltına alındı

Nijerya'nın Nijer eyaleti Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yasadışı evlilik yapma ve dini yasalara aykırı davranmaktan gözaltına alınan Muhammed Bello Masaba adlı imamın karıları ile 170 çocuğundan 20'sinin, üç otobüsle adalet bakanlığına gelerek Bello Masaba'nın gözaltına alınmasını protesto etikleri ve imamın derhal serbest bırakılmasını istedikleri belirtildi.Açıklamada, imamın karılarının "biz yasal olarak evliyiz" şeklinde pankartlar taşıdıkları kaydedildi. Yetkililer, şeriat kanunları erkeklerin 4'ten fazla evlenmelerine izin vermediği için, eşlerinin 82'sini boşaması için imama 7 Eylül'e kadar süre tanımıştı.Bida kasabasında 86 karısı ve 170 çocuğuyla yaşayan Bello Masaba, çıktığı Yüksek Şeriat Mahkemesi'nde hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.