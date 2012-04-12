8.6 ile sallanan Endonezya'yı 'yatay deprem' kurtardı

2004’te tsunami felaketiyle sarsılan Endonezya dün yine endişeli dakikalar yaşadı. Ancak korkulan olmadı...

Milliyet'in haberine göre, Endonezya’da meydana gelen 8.6 büyüklüğündeki 1 dakikalık deprem ülke halkının 2004 yılında yaşadığı korkuyu yeniden canlandırdı. Ancak 2004’te yaşanan 9.1 büyüklüğündeki depremden sonra oluşan tsunaminin ülkede aldığı 230 bin canın aksine bu kez kimsenin burnu bile kanamadı.



Açe eyaletinde meydana gelen deprem ilk önce 8.9 olarak açıklandı. Daha sonra 8.6’ya çekildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi yerin 22.9 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssünün Açe eyaletinin başkenti Banda Açe’nin 437 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. Deprem Hint Okyanusu’nun 33 kilometre derinliğinde yaşandı. Sarsıntı sonrasında büyüklüğü 8’i geçen artçı şoklar meydana geldi. Paniğe kapılan halka tsunami uyarısı yapıldı. Sahillerden kaçan halk trafiği sıkıştırdı. Kaçamayanlar da dua ederek beklemeye başladı. Kentte elektrik ve internet bağlantısı kesildi. Depremden kısa süre sonra yaşanan 1 metrelik tsunami sonrasında yetkililer alarm durumunu kaldırdı. Sarsıntı nedeniyle 27 ülkede tsunami alarmı verildi. Ancak alarm kısa süre sonra kaldırıldı. Açe eyaletinde bazı bölgelerde sular 10 metre çekildi. Hasar yaşanmayan depremde can kaybı tespit edilmedi.

Yatay deprem kurtardı

Endonezyalı yetkililer deprem sonrasında iyi haberi verdi. Uzmanlar tsunami tehlikesinin yaşanmama nedenini, depremin dikey değil yatay meydana gelmesi olarak açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma merkezinden Bruce Westgrave, iki tektonik plaka arasında dikey olarak değil, Hindistan Plakası’nda meydana gelen depremin yatay olduğu için yıkıcı tsunami dalgalarına yol açması ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Ancak yine de tsunami uyarısının bu büyüklükteki bir deprem için gerekli olduğunu dile getiren Westgrave, deniz dibindeki toprak kaymalarının da tehlikeli dalgalara yol açabileceğini belirtti. Acak bazı uzmanlar 2004’te yaşanan ve 230 bin kişinin ölümüne neden olan deprem ve tsunami felaketi ile neredeyse aynı noktada meydana gelen depremle ilgili büyük endişe yaşıyor.

Habertürk televizyonuna konuşan deprem Uzmanı Ahmet Ercan konuyla ilgili, “8 yıl içerisinde aynı bölgede bu kadar büyük bir deprem beklenmedik bir durum, olağanüstü bir şey” dedi. Ercan, “Bu depremin boşaltmış olduğu enerji yaklaşık 550-600 atom bombasına denk bir enerji. Şu anda yer zangır zangır titriyor. 2004’te 1200 atom bombasına denk bir enerji boşalmıştı. Dolayısıyla 3 gün çok önemli. Bu dönemde bu bölgede büyüklüğü 6-7 arasında artçı depremler olacaktır. Bunların da tsunami oluşturma olasılığı çok yüksek” dedi. Deprem yaşandığında resmi ziyaret için Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bulunan İngiltere Başbakanı David Cameron ise, “İngiltere’nin her türlü yardıma hazır olduğunu” söyledi.

Davutoğlu: Yardıma hazırız

Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliği, yerel saatle 15.38’de meydana gelen depremin etkilendiği bölgede yaşayan Türk vatandaşlarından ölen veya yaralanan bulunmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, deprem sonrasında Endonezya Dışişleri Bakanı Marty Natalegawa’yı aradı. Davutoğlu, Türkiye’nin yardıma hazır olduğunu söyledi.

2004 sonrası önlemler işe yaradı

Endonezya, 2004 yılında yaşanan felaketten ders alarak erken uyarı sistemini başarılı bir şekilde geliştirdi. Hawaii’de bulunan Tsunami Merkezi depremden 6 dakika sonra tsunami uyarısını ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’ne bildirdi. Bu merkez de 1 dakika içinde 28 ülkeye uyarı yaptı. Halk da aldığı önlemle dikkat çekti. Endonezyalılar vakit kaybetmeden yüksek alanlara doğru kaçtı.