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86 hâkim ve savcı için gözaltı kararı

34 ilde 'sınavlarda usulsüzlük' iddiasıyla operasyon başlatıldı

18 Ağustos 2016 13:57

Ankara'da hâkim ve savcı sınavlarında yapılan usulsüzlüklerle ilgili operasyon başlatıldı. 34 ildeki operasyonda 86 hâkim ve savcı için gözaltı kararı alındı.

NTV'nin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yaklaşık 1 yıldır sürdürülen soruşturma operasyona dönüştürüldü. 34 ilde 86 hakim ve savcı hakkında gözaltı karar verildi. Bunlardan 26'sı gözaltına alındı. 39 hakim ve savcı ise aranıyor. Gözaltı kararı verilen 86 isimden 19'unun da halen darbe soruşturması çerçevesinde tutuklu olduğu öğrenildi.

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