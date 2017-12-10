85'lik koleksiyonerden 'Mevlana' sergisi

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 85 yaşındaki Hasan İhsan Çopur, 32 yıldır topladığı \'Mevlana\' ile ilgili yaklaşık 4 bin adet kitap, dergi, belge ve fotoğraf koleksiyonunu bir işhanında sergiledi.

4 çocuk babası Hasan İhsan Çopur, 1954 yılında Mevlana\'nın hayatı, fikir ve düşüncelerini hakkında kitaplar okumaya başladığını ve okudukça Mevlana\'nı daha iyi tanıyıp ilgisinin arttığını söyledi. Daha sonra Mevlana ve Konya ile ilgili kitap, dergi, belge ve fotoğrafları arşivlemeye başladığını belirtti. Çopur, Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle Mevlana ile ilgili bugüne kadar topladığı 4 bin adet kitap, dergi ve fotoğrafları, kendine ait işhanında sergileyerek, halka sunmak istediğini belirtti.

HZ. MEVLANA BÜYÜK BİR KÜLTÜR HAZİNESİ

Hz. Mevlana\'nın büyük bir kültür hazinesi olduğunu belirten Hasan İhsan Çopur, \"Mevlana çok büyük bir tasavvufa doğru insanı itiyor. Hz. Mevlana, insanı, uhrevi bir aleme getiriyor. İnsanın ruhunu yüceltiyor. İnsanı başka diyarlara getiriyor. Mevlana büyük bir kültür hazinesi\" diye konuştu.

BU ESERLERİ KONYA\'MIZA KAZANDIRACAĞIZ

Topladığı binlerce eseri Konya\'ya kazandırmak istediğini belirten Çopur, \"1954\'lerde Hz. Mevlana hakkında kitaplar okudum. Bundan esinlendim. Musikiyi gördüm, semayı gördüm Büyük bir manevi bir uğraş uyandırdı bende. Buraya gelenler bu manevi havaya girmeliler. Onlarda, Mevlana hakkında alaka uyandırmalı. Hz. Mevlana yolunun nasıl bir yol olduğunu anlamalılar. Özellikle gençler gelip burayı görsünler. Hz. Mevlana\'yı anlamaya çalışsınlar. Bu eserleri nasip olursa Konya\'mıza kazandıcağız.\'\'dedi.

\"KOLEKSİYONU ZENGİNLEŞTİRMEK İSTİYORUM\"

Koleksiyonunu dahada genişletmek istediğini de belirten Hasan İhsan Çopur, \" Eserlerin çoğunu bilhassa İstanbul\'dan buluyorum. Sahaflardan, müzayedelerden topluyorum. İnşallah koleksiyonu zenginleştirmek istiyorum. İnsan bu işe takıldımı arkası geliyor. Bizde vakit geçiriyoruz. Hizmet etmek gayesiyle seviniyoruz\" dedi.

Sergide dikkat çeken eserler arasında, merhum Cumhurbaşkanı İsmet İnönü\'nün Mevlana Türbesi ziyareti sırasından çekilmiş fotoğrafı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Konya ziyareti sırasına Mevlana\'nın torunları ile birlikteyken çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti. \'Hz. Mevlana\'nın 744\'üncü Vuslat Yıldönümü Ulusararası Anma Törenleri\' kapsamında açılan sergi 17 Aralık\'a kadar açık kalacak.

FOTOĞRAFLI