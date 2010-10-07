-''85 CAN İÇİN 3,5 YIL HAPİS CEZASI'' ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Bingöl'de, 1 Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan Çeltiksuyu Pansiyonlu İlköğretim Okulu (PİO) davasında, ''taksirle ölüme neden olma'' suçundan 3.5 yıl hapse mahkum edilen müteahhit Şeref Bozkuş ile 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Mühendis İsmet Elhakan hakkında verilen yerel mahkeme kararını onadı. Bingöl'deki depremde yıkılan ve 84 öğrenci ile 1 öğretmenin ölümüne neden olan Çeltiksuyu PİO Okulu ile ilgili Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmış ve 6 yıl süren dava sonucunda Çeltiksuyu PİO Müteahhidi Şeref Bozkuş'a 3.5 yıl, Kontrol Mühendisi Şadiye Topçu ve Mühendis İsmet Elhakan'a da 2.5 yıl hapis cezası verilmişti. Davada yargılanan 6 sanık da beraat etmişti. Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesince görüşüldü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, suç tarihinde yürürlükte olan eski Türk Ceza Kanunu'nun 102/4. maddesinde öngörülen zamanaşımı süresinin sanıklar Mahmut Bozaba, İbrahim Ekici, Halil Alkan, İzzet Davran ve Şadiye Topçu yönünden sorgu ve karar, Rahmi Üzümcü, Selim Aksoy ve Ufuk Nurullah Bilgin yönünden ise sorgu ve inceleme tarihleri gözönünde bulunduğunda, dolduğunun anlaşıldığına işaret ederek, bu sanıklar hakkındaki davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verdi. Daire, Çeltiksuyu PİO Müteahhidi Şeref Bozkuş ve Mühendis İsmet Elhakan hakkındaki hapis cezalarının ise onanmasına hükmetti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanıklar Bozkuş ve Elhakam'a verilen 343'er TL adli para cezalarını da onadı. Çeltiksuyu PİO okul enkazında hayatını kaybeden öğrenci aileleri, Bölge İdare Mahkemesinde Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine tazminat davası açmıştı. İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her bir öğrenci ailesine 40 bin ile 80 bin TL arasında değişen rakamlarla tazminat ödemesine karar vermişti.