853 gün sonra 3 savcı Almanya’da

T24



Çapraz sorguya girecekler



Firdevsi’nin ifadesi



2 yılı aşkın süredir Almanya’daki Deniz Feneri e.V. Derneği’nin Türkiye bağlantılarını araştıran 3 Cumhuriyet savcısı, soruşturmanın başlatılmasından tam 853 gün sonraya denk gelen 3 Ocak Pazartesi günü Almanya’ya gidecek. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Savcılar, yüzlerce klasörden oluşan dosyaları inceleyerek, gerekli evrakın suretini alacak ve Almanya’da çeşitli hapis cezalarına mahkum edilen 3 sanığı Alman savcılar nezaretinde sorgulayacak.Almanya’daki Türk vatandaşlarından bağış adı altında toplanan milyonlarca Euro’nun Türkiye’deki bağlantılı şirketlere gönderilmesi hususunda çok önemli bilgilere sahip olduğu belirtilen Firdevsi Ermiş’in, 8 Ocak günü savcılara ifade vereceği öğrenildi.Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Türkiye’deki Deniz Feneri soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcıları Nadi Türkaslan, Abdülvahap Yaren ve Mehmet Tamöz’ün soruşturma için Almanya’da delil toplama ve ifade almaları yönündeki taleplerine olumlu yanıt verdi.Buna göre, savcılar 3 Ocak’ta Frankfurt’a gidecek.Savcılar, burada Almanya’daki Deniz Feneri e.V. Derneği yetkilileri hakkında açılan dava dosyalarını inceleyecek, gerekli gördükleri evrakın suretlerini alacak ve çeşitli hapis cezalarına mahkum edilen dernek yöneticileri Mehmet Gürhan, Mehmet Taşkan ve Firdevsi Ermiş’i Alman savcılar nezaretinde çarpraz sorguya alacak.Bağış yolsuzluğu konusunda bilgisi bulunan tanıkların da ifadesine başvuracak savcılar, soruşturmayı başından itibaren yürüten Alman savcılar ve polis şefleriyle de birebir görüşecek. Türk savcıların ayrıca Frankfurt Eyalet Başkanı ile de bir görüşme yapacakları bildirildi.Savcıların, Türkiye’ye gönderilen klasörlerdeki eksik gördükleri bazı delilleri Alman makamlarından istemeleri bekleniyor. Soruşturmada, Almanya’daki derneğin buradaki Türk vatandaşlardan bağış adı altında topladığı paraları kuryeler vasıtasıyla Türkiye’deki bağlantılı şirketlere gönderdiği biliniyor.Alman savcılığı ve polisinin elinde, gizlice yürütülen teknik takipler sırasında kuryelik yapan bazı kişilerin havaalanlarında çekilmiş görüntü ve fotoğraflarının bulunduğu sanılıyor.Almanya’daki derneğin muhasebe kayıtlarını tutan ve daha önce Türkiye’ye gelerek Savcı Türkaslan’a ifade veren Firdevsi Ermiş’in tekrar ifade vermek istediği öğrenildi. Almanya’daki dernekten yapılan para transferleri konusunda çok önemli bilgiler vermesi beklenen Ermiş’in, 8 Ocak’ta ifadesinin alınacağı belirtildi.Savcıların Almanya’daki çalışmalarının yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor. Bu çalışmanın tamamlamasının ardından Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, RTÜK üyesi Zahid Akman’ın da aralarında bulunduğu soruşturmanın asıl şüphelilerinin savcılığa çağırılması bekleniyor.