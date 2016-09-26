85 yaşındaki felçi hasta "yardım ve yataklık" suçundan cezaevinde

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde 85 yaşındaki felçi hasta Mahmut Abi, 2006 yıluında açılan bir davada "yardım ve yataklık" suçunun Yargıtay tarafından onanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Imc'de yer alan habere göre, 2 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşayan 85 yaşındaki Mahmut Abi, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nde 20 Eylül gecesi yapılan ev baskınında gözaltına aldı.

Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından burada heyet karşısına çıkarılan Abi için istenilen “cezaevinde kalamaz” raporuna, Nöroloji Uzman Doktoru tarafından ‘yeteri düzeyde teknik ekipman olmadığı’ gerekçesiyle onay verilmedi.

Abi, pazartesi günü yapılacak tetkiklerin ardından bir kez daha heyet karşısına çıkarılacak.

“Gözaltı için Savcı ısrar etti”

Gözaltı gecesini ve polisler ile savcı arasında geçen telefon diyaloğunu anlatan oğlu Kemal Abi, şunları anlattı:

“Polisler 5 gün önce bizim eve baskın yaptıklarında babamın durumunu görünce savcıyı arayıp ‘Savcı bey bu insan yatalaktır, bunu getiremeyiz, ne yapalım?’ deyince, Savcı, ‘Ambulans isteyip gözaltına alın’ diye ısrar etti. 6 gündür babam gözaltında.

“Her şey göz önünde olmasına rağmen ‘cezaevinde kalınamaz’ raporu için onay verilmiyor. Burada her şey apaçık ortada olmasına rağmen tek niyetleri babamı bu halde cezaevine göndermek. Bu adaletsizliktir kabul edilemez.

“85 yaşındaki felçli ve 4 kişinin ancak bakımını yaptığı bir insan nasıl cezaevine gönderilir? Hangi vicdan bunu kabul eder? Bu, hangi hukukta yer alır. Dünya üzerinde hiçbir yerde görülmez bir durumdur.”

“AİHM’e başvuracağız”

Abi, babasının tutuklanması ya da serbest bırakılması halinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.

5 yıl ceza Yargıtay tarafından onandı

85 yaşındaki felçli hasta Mahmut Abi hakkında 2006 yılında açılan bir davada “yardım ve yataklık” suçlamasıyla mahkeme tarafından verilen 5 yıl ceza Yargıtay tarafından onandı.

Abi bunun ardından gözaltına alındı ve ilçe hastanesinde 3 gün bekletildi.