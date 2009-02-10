85 yaşındaki dedeyi kaldırıp vekili oturttular

Manisa'da Yağcılar Beldesi’nde hayırsever 83 yaşındaki Nebahat Ölmezoğlu’nun yaptırdığı ilköğretim okulu açılışına gecikmeli katılan AKP Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi için, protokol sırasına oturan belde sakinlerinden 85 yaşındaki Mehmet Yağcılar yerinden kaldırıldı.





AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın danışmanı Mehmet Büker’in uyarısıyla sandalyeden kalkan bastonlu Yağcılar'ın yerine Çerçi oturdu.



Bursalı emekli öğretmen Nebahat Ölmezoğlu'nun yaptırdığı ilköğretim okulunun açılışına, TBMM eski Başkanı AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Manisa Belediye Başkanı Bülent Kar, AKP’li İl Genel Meclis Başkanı Hayrullah Solmaz, AKP Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi ve belde halkı katıldı. Milletvekili Mehmet Çerçi, Hayrullah Solmaz ile törene 10 dakika geç katıldı.



Tören alanında konuklar için ayrılan sandalyelerde yer arayan milletvekili Mehmet Çerçi’nin yardımına TBMM eski Başkanı AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın danışmanlığını yapan Mehmet Büker yetişti. Büker, yanındaki sandalyede oturan Mehmet Yağcılar'dan, eliyle de işaret ederek kalkmasını ve milletvekiline yer vermesini istedi. Yaşlı adam, Büker'in uyarısı üzerine, ayağa kalkarak, yerini, başında bekleyen, kendinden yaşca küçük milletvekiline verdi. Mehmet Çerçi tören sonuna kadar sandalyede oturdu.



Bastonuyla ayakta duran Mehmet Yağcılar da yaklaşık bir saat süren törenin 30'uncu dakikasında alandan ayrıldı. Milletvekilinin yerinden kaldırılan yaşlı adamın sandalyesine oturmasına tanık olanlar olayın şaşkınlığını yaşadı.



Hayırsever Nebahat Ölmezoğlu, törendeki konuşmasında geleceğin öğretmenlerinin, mühendislerinin, doktorlarının yetişmesi için okulu yaptırdığını söyledi.



Ölmezoğlu, “Görevim sırasında eğitimde yaşanan sıkıntıları yakından gördüm. Elimden geldiğince eğitime katkı yapıyorum” dedi.



TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da hayırseverlerin desteğiyle eğitimin atağa geçtiğini söyledi. Yağcılar'daki 8 derslikli Nebahat Ölmezoğlu İlköğretim Okulu’nda 250 öğrencinin öğrenim göreceği, taşımalı eğitimle civar beldelere giden öğrencilerin de artık bu okula gideceği belirtildi.





