-85 YAŞINDA ATLAS OKYANUSUNU SALLA GEÇTİ PHILIPSBURG (A.A) - 07.04.2011 - 85 yaşındaki İngiliz denizci, üç arkadaşıyla birlikte Atlas Okyanusu'nu salla geçti. Çocukluğundan beri bu hayalini gerçekleştirmek isteyen kaptan Anthony Smith, yelkeni olan ve saatte 23 deniz mili hızla gidebilen 12 metre uzunluğundaki salla okyanusu yaklaşık iki ayda geçmeyi başardı. Smith, dümenlerinden ikisinin zarar görmesi dışında genelde sakin geçen yolculuğunu dün tamamladı. Yaşlı mürettebat, Karayipler'deki St Martin adasına vardıklarında Associated Press'e yaptıkları açıklamada, bu yolculuğu çevre bilincini artırmak ve yaşlıların da maceraya atılabileceklerini kanıtlamak için yaptıklarını ifade ettiler. Yolculuğun diğer amacının da yoksullara içme suyu sağlayan İngiliz WaterAid yardım kuruluşu için para toplamak olduğunu belirten kaptan Smith, "İnsanlar 'bu delilik' dediler. Ama öyle olmadı" dedi. Neşeli mürettebat, kötü hava koşulları yüzünden bir ay ertelemek zorunda kaldıkları yolculuklarına Kanarya Adaları'ndan başladı. Atlas okyanusunu ortaladıkları gün Smith 85. yaşını doktoru Andrew Bainbridge'in salda pişirdiği çikolatalı pastayla kutladı. Portakal, avokado, patates, lahana ve kabak gibi yiyeceklerle yüklü salda hazır ekmekler bittiğinde mürettebatın diğer üyesi David Hildred, ekmeği kendi pişirmek zorunda kaldı. İnşaat mühendisi olan Hildred, bozulan dümenlerin tamirine de yardım etti. Mürettebattan 61 yaşındaki John Russell da yolculukları sırasında bir gün bir balinanın sallarının yanında oynamayı tercih ettiğini anlattı. Yaşlı, ancak tecrübeli mürettebat, Bahama Adaları'nda tamamlamayı planladıkları maceralarını şiddetli rüzgar ve akıntı yüzünden St Martin'de sonlandırdı.