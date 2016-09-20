85 öğrenci öğle yemeğinden zehirlendi!

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde taşımalı sistemle eğitim gören 85 öğrenci, yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenci sayısının artabileceği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Ereğli İlçesi'nde Gülbahçe İmam Hatip Ortaokulu'nda, Halkapınar'da ise Atatürk İlkokulu, Çakıllar İlk ve Ortaokulu ile Halkapınar İmam Hatip Ortaokulu'nda taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler, bugün öğle yemeğinde, aynı yemek şirketinin dağıttığı mercimek çorbası, tavuklu pilav ve salata yedi. Okul çıkışı evlerine giden öğrencilerden bazılarında akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 85 öğrenci, ambulans ve özel araçlarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ereğli ve Halkapınar'daki bu okullarda toplam 342 öğrencinin taşımalı sistemle eğitim gördüğü belirtildi. 112 Acil Servis'e aynı şikayetlerden çok sayıda öğrencinin rahatsız olduğu yönünde ihbarlar geldiği ve adreslere çok sayıda ambulansın gönderildiği belirtildi.

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da tedaviye alınan öğrencileri hastanede ziyaret etti.