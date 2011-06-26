85. Gazi Koşusu bugün yapılacak

T24 - Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının, yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2400 metre mesafeli Gazi Koşusu’na 22 tay katılacak. Yarış, Veliefendi Hipodromu’nda saat 17.15’te başlayacak.



At yarışlarında Türk yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen 85. Gazi Koşusu, bugün İstanbul’da yapılacak. Türkiye Jokey Kulübü tarafından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana her yıl düzenlenen Gazi Koşusu’nun 85’incisi, Veliefendi Hipodromu’nda saat 17.15’te başlayacak.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının, yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2400 metre mesafeli Gazi Koşusu’na 22 tay katılacak.



Birinciye 850 bin lira



85. Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 850 bin lira, ikincilik 340 bin lira, üçüncülük 170 bin lira, dördüncülük ikramiyesi 85 bin lira olarak belirlendi.



Gazi Koşusu’nu kazanacak safkan, sahibine, birincilik ikramiyesinin yanı sıra, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte, toplamda yaklaşık 1 milyon 400 bin lira para kazandıracak. Koşunun birincisine, kupasını Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan verecek.



Rekor Bold Pilot’ta

Gazi Koşusu’nda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman’ın “Bold Pilot” (2.26.22) isimli safkanına ait. Koşuyu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri, “Darling” (1950), “Kusun” (1953), “Atlıhan” (1961), “Melikşah” (1963), “Kayarlı” (1964), “Minimo” (1971), “Akkor” (1972), “Karayel” (1973), “Buğra” (1976), “Toraman” (1982), “Cartagena” (1984), “Hafız” (1986), “Popular Demand” (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi.



Koşuya özel HD yayın

Koşu, toplam 25 kamera ve 70 kişilik ekiple canlı yayında ekranları başındaki yarışseverlere ulaştırılacak. Gazi Koşusu günü yarış programı, röportajlar, yorumlar, analizler ve o güne ait her şey, TJK TV ve TAY TV’nin yanı sıra, yarış tarihinde ilk defa olmak üzere, Digitürk Spormax kanalından HD kalitesi ile izlenebilecek.