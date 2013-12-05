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Dünya

849 cinayette Nazi şüphesi

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, 1990-2011 yılları arasında işlenen tam 849 faili meçhul cinayetin dosyasını, neo-Nazi izi bulunduğu şüphesiyle yeniden açacak.

05 Aralık 2013 13:26

NSU davasıyla ‘gözü açılan’ Almanya, 3 bin 300 saldırıyı yeniden inceledi. 21 yıldır aydınlatılamayan tam 849 cinayette Nazi izi bulundu. Dosyalar tekrar açılıyor.

Almanya, aşırı sağcı Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütünün 8'i Türk 10 kişiyi öldürdüğünün ortaya çıkması sonrası günah çıkartmaya devam ediyor. Federal İçişleri Bakanlığı, 1990-2011 yılları arasında işlenen tam 849 faili meçhul cinayetin dosyasını, neo-Nazi izi bulunduğu şüphesiyle yeniden açacak.

 

746 vakada kuşku var

 

Akşam gazetesinde yer alan habere görei Bakanlık Sözcüsü Hendrik Loerges, söz konusu 21 yılda aydınlatılamayan 3 bin 300 saldırı ve saldırı girişimini yeniden incelemeye aldıklarını söyledi. Osnabrücker Zeitung gazetesine konuşan sözcü, öldürme amaçlı planlanan veya ölümle sonuçlanan saldırıların 746'sının aşırı sağcılar tarafından düzenlenmiş olabileceği sonucuna vardıklarını açıkladı. Loerges, ırkçı gruplar tarafından düzenlendiğinden şüphelenilen bu saldırılarda 849 kişinin öldürüldüğünü ve ilgili dosyaların raftan indirileceğini vurguladı. Terör örgütü NSU'nun 2000-2007 arasında işlediği cinayetler ancak 2011'de ortaya çıkarılmış, istihbarat ve emniyetin ihmalleri tartışma yaratmıştı.

 

Resmi sayı sadece 60

 

Aşırı sağcıların Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonra işlediği cinayet sayısının resmi kayıtlarda 60 olarak gözükmesi de uzun zamandır tepki çekiyordu. Irkçılık karşıtı örgütler Alman hükümetini, aşırı sağ kaynaklı suçları sınıflandırma kriterleri konusunda eleştiri yağmuruna tutmuştu.

 

Irkçı siyasetçiye hapis

 

Öte yandan, aşırı sağcı Nasyonel Demokrat Partinin (NPD) üst düzey bir üyesi dün Nazizm'i yücelten CD'ler satarak halkı şiddete teşvik etmekten sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. NPD'nin Berlin kolunun lideri Sebastian Schmidtke, bir müzik dükkanını işletiyordu. 16 eyaletin parlamentoları önceki gün, NPD'nin kapatılması için Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

 

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