84 yıl sonra oynanacak 87 dakika; Lailapas-Karşıyaka

İzmir’in Karşıyaka ve Sakız Adası’nın Lailapas takımları, 84 yıl sonra yeniden sahada.7 Aralık 1930’da 3’üncü dakikada yağış nedeniyle yarıda kalan maç, bugün kalan 87 dakikası oynanarak tamamlanacak. Sakız Adası’ndaki Lailapas-Karşıyaka maçı sonrası konserler verilecek.

Banu Şen'in Hürriyet'teki haberine göre, iki takım 7 Aralık 1930’da Sakız Adası’nda karşılaşacaktı. Hava yağmurluydu. Fafalion Stadyumu’ndaki mücadelenin 3. dakikasında şiddetli yağmur yüzünden maç yarıda kaldı. Karşıyaka takımı adada büyük yakınlık gördü ama karşılaşmanın tamamlanamaması üzüntü yarattı. Kafile daha sonra İzmir’e geri döndü.

Arşivden çıkan tarih

O günden bugüne anılarda kalan yarım maç yıllar sonra gündeme geldi.

Olanları kısa süre önce öğrenip kulüp arşivinde maça ait belgeleri bulan Lailapas yöneticisi Yorgos Brilis, birkaç ay önce İzmir’e gelerek Karşıyaka Kulübü’nü ziyaret etti. Karşıyaka Kulüp Başkanı Fatih Diniz’e maçı tamamlama düşüncesini iletti. Olumlu yanıt alınca da hazırlıklar başladı. İki takım, maçı yarıda kaldığı yerden, yani üçüncü dakikadan itibaren oynama kararı aldı.

Rövanş izmir’de oynanacak

1000 kadar taraftarı feribotlarla bugün adaya geçecek. Maç aynı statta, 3. dakikadan başlayacak. 17.00’deki müsabakada Karşıyaka sahaya teknik direktör Yusuf Şimşek ve A Takım oyuncuları sezon sonunda dağıldığı için A2 Takımı ile çıkacak. 3 bin 500 bileti 5 TL ve 3 Euro’dan satışa sunulurken, oyuncular 84 yıl öncesine benzer formalar giyecek. 21.30’da ise Dilek Koç ile Gerasimos Andreatos konser verecek. Maçın rövanşının İzmir’de yapılması planlanıyor.

‘Allah mağlup-galip istemedi’

İki ülke basını o dönem bu dostluk etkinliğine geniş yer verdi. Hizmet Gazetesi muhabiri Hikmet Naci 10-11-12 Aralık 1930’da yazı dizisinde her ayrıntıyı anlattı. Maçın iptalinin ardından verilen yemekte yaşananları ise şu cümlelere döktü:

“Misafiri bulunduğumuz Lelâps reisi nutkunda, “Allah sahada dahi galip ve mağlûp istemedi. Bu sulh ve sevişme gününde müsabakaya mani oldu” dedi.

Yunan bakan da gelecek

Takımların taraftarları internetten günlerdir dostluk mesajları yayınlıyor. Karşıyaka yöneticileri hazırlıklar için dün Sakız Adası’na geçti. Kulüp Genel Sekreteri Mehmet Yaya, “Atina Büyükelçimiz Kerim Uras da burada. Son dakika programında değişiklik olmazsa Yunan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos’un geleceği de söyleniyor” dedi.