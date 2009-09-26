Danimarka'nın Herning kentinde devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Grekoromen Milli Takımı'ndan 84 kiloda Nazmi Avluca finale yükseldi.

Çeyrek final müsabakalarını kaybeden Milli Takım sporcularından 60 kiloda Soner Sucu, bronz madalya için mücadelesine repesajda devam etme hakkını kazanırken, 96 kiloda Serkan Özden ise elendi.

84 kiloda Nazmi Avluca yarı finalde Azerbaycan'dan Shalva Gadabazde'yi 2-0 (2-0/1-0) mağlup etmeyi başardı ve finalist oldu. Avluca finalde Fransız Melonin Noumonvi ile karşılaşacak.

Milli Takım'ın 60 kilodaki genç sporcusu Soner Sucu, çeyrek finalde yenildiği Özbek sporcunun finale yükselmesiyle, bronz madalya için mücadelesine repesajda devam etme şansını yakaladı.

96 kiloda çeyrek final müsabakasında Rus Avrupa ve olimpiyat şampiyonu Aslanbek Khushtov'a yenilen Serkan Özden ise bu sporcunun yarı finalde İsveçli güreşçiye mağlup olmasıyla şampiyonadan elendi.