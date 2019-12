84. Gazi Koşusu Mystical Strom'un

T24 -

Kupayı Cumhurbaşkanı Gül verdi

Kazanan at büyük ödül kazandı

Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de izlediği yarışta Can Şemenoğlu'nun sahibi olduğu ''Mystical Storm'' isimli safkan jokeyi Selim Kaya ile 2.29.80'lik derecesiyle birinci oldu.Koşuda, Ayhan Kurşun'un jokeyliğini yaptığı ''Akdeniz Ateşi'' isimli safkan 2.29.99'luk derecesiyle ikinci, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı ''Smerç'' isimli safkan 2.30.12'lik derecesiyle üçüncü ve Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı ''Miliç'' isimli safkan da 2.30.14'lük derecesiyle dördüncü sırayı elde etti.Koşuyu kazanan Mystical Storm'un sahibi Can Şemenoğlu, kupasını, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül verdi.Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen yarışın ardından düzenlenen törende, koşuyu kazanan at Mystical Storm'un sahibi Can Şemenoğlu'na kupasını, antrenör Nusret Dere ile jokey Selim Kaya da plaketlerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden aldı.Başarısından ötürü Şemenoğlu'nu kutlayan Cumhurbaşkanı Gül, ''Mustafa Kemal Atatürk'ün adına, kesintisiz olarak 84 yıldır yapılan böyle büyük bir koşuyu kazanmış olmanızdan ötürü ne kadar mutlu olsanız azdır'' dedi. Gül, kendisinin de bu yarışı ilk kez izleme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.Yarışı izlemek isteyen vatandaşlar Veliefendi Hipodromu'nu doldururken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker de protokol tribününde yarışı takip eden isimler arasında yer aldı.84. Gazi Kupası Koşusu'nu kazanan Mystical Storm, sahibine de önemli miktarda para ödülü kazandırdı.Mystical Storm, elde ettiği başarıyla 750 bin lira olan birincilik ikramiyesinin yanı sıra yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 1 milyon 208 bin 350 lira ödül getirdi.Koşuda ikincilik ikramiyesi 300 bin, üçüncülük 150 bin, dördüncülük ikramiyesi ise 75 bin lira oldu.Diğer yandan, tecrübeli jokey Selim Kaya, kariyerinde ilk kez Gazi Kupası Koşusu birinciliği elde etti.