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83 yaşındaki kadını tecavüz ettikten sonra öldüren sanığa 36 yıl hapis

Zanlı, mahkemede öldürdüğü kadının yakınlarına saldırmaya çalıştı

02 Mayıs 2017 22:00

83 yaşındaki Hatice Uzunoğlu'yu tecavüz etikten sonra öldüren Lütfi Mesut Çalışkan, 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Hatice Uzunoğlu, geçen yıl şubat ayında Bolu'nun Alpagutbey Mahallesi'ndeki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Otopside boğularak öldürüldüğü saptanan Uzunoğlu'nun vücudundan alınan sperm örneği, komşusunun oğlu Lütfi Mesut Çalışkan'ın DNA'sı ile uyuştu.

Olaydan 10 ay sonra gözaltına alınarak tutuklanan Çalışkan, 'Basit cinsel saldırı', 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya öldürülen kadının yakınları da katıldı.

"Cinsel saldırıyı kabul ediyorum ama ben öldürmedim"

Daha önceki duruşmada arkadaşıyla uyuşturucu kullandıktan sonra komşusunu bahçede odun taşırken gördüğünü ve eve götürmesine yardım ettiğini söyleyen sanık Çalışkan, son sözü sorulması üzerine cinsel saldırı suçunu kabul ettiğini, ancak öldürmediğini ileri sürdü. Sanık, "Ben cinsel saldırı suçunu kabul ediyorum ama onu ben öldürmedim. Benim tek suçum evden son çıkan kişi olmak. Cinsel saldırı suçu dışındaki suçlamaları reddediyorum" dedi.

Öldürdüğün kadının yakınlarına saldırdı

Mahkeme heyetinin karar için duruşmaya kısa süre ara verdiği sırada salonda sanık ile öldürülen kadının yakınları arasında tartışma çıktı. Çalışkan, sandalyesinin üzerine çıkıp Uzunoğlu'nun yakınlarına saldırmaya kalktı. Sanığa müdahale eden jandarma, Uzunoğlu'nun bazı yakınlarını da dışarıya çıkardı.

36 yıl 4 ay hapis

Duruşmada sanığa, 'Kasten öldürme' suçundan 23 yıl, 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan 12 yıl ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 4 ay olmak üzere toplam 36 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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