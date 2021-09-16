83 yaşındaki hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan tahliye edilmedi

25 yıldır cezaevinde tutulan 83 yaşındaki ağır hasta mahpus Mehmet Emin Özkan, mahkemenin yargılamanın henüz sonuçlanmadığına karar vermesi nedeniyle tahliye edilmedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’deki davanın bugünkü duruşmasında, işitme ve algılama sorunu yaşaması sebebiyle Özkan savunma yapamadı. Mahkeme başkanının sorusu üzerine Özkan’ın yanında bulunan gardiyan, “Sizi anlayamaz ve duyamaz” dedi.

Bir sonraki duruşma 21 Aralık 2021’de görülecek.

5 kalp krizi geçirdi, yürüyemiyor

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde olan Mehmet Emin Özkan, tutuklu bulunduğu günden bu yana 5 kez kalp krizi geçirdi, 4 defa da anjiyo oldu.

Özkan’ın kalp, tansiyon, guatr, kemik erimesi, böbrek ve bağırsak bozuklukları, aşırı derecede kilo kaybı, duyma-görme eksikliği ve hafıza kaybı gibi birçok sağlık sorunu bulunuyor ve kişisel hiçbir ihtiyacını tek başına gideremiyor.

Adli Tıp Kurumu: Cezaevinde kalabilir

Mehmet Emin Özkan son olarak medyaya, hastaneye götürülürkenki videosuyla yansıdı. Yürümekte zorlanan, ağır hastalıkları bulunan ancak buna rağmen elleri kelepçeli halde hastaneye götürülen Özkan hakkında Adli Tıp Kurumu ise pek çok kez “cezaevinde kalabilir” raporu verdi.

Savcılık “suçsuz” olduğunu tespit etti

Lice katliamında Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesinden mahkum edilen Mehmet Emin Özkan uzun yıllar hapiste tutulurken, katliamdan 20 yıl sonra açılan davada savcılık, katliamın sorumlusunun Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu olduğunu ifade etmişti.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 22 Ekim 1993’te 14 sivilin, bir askerin ve dönemin Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesiyle sonuçlanan katliamın yargılandığı Lice Davası 8 Aralık 2018’de tek sanık olan dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu’nun beraatıyla bitmişti.

Mahkeme beraat kararında sorumlunun Hatipoğlu olmadığına karar verirken, 16 kişiyi kimin öldürdüğü sorusunu cevaplamadı. Bu davanın iddianamesinde sorumlunun, o dönem söylendiği gibi örgüt değil asker olduğu ifade edilmişti.

İddianamede, “Mehmet Emin Özkan'ın bu eyleme katıldığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır” tespiti de yer aldı. Mehmet Emin Özkan 8 yıl önce, mahkum edildiği dosyadan yeniden yargılanmaya başlandı ancak ne tahliye edildi ne yeni dosyanın delilleri değerlendirildi.