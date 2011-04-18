-83 YAŞINDA TRANSFER OLDU ERZURUM (A.A) - 18.04.2011 - Erzurum'da düzenlenen 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılış ve kapanış törenlerinde sahne alan ''Baki Dede'' lakaplı 83 yaşındaki Baki Bayraktutan takımı ile birlikte Palandöken Belediyesi Spor Kulübü atlı cirit takımına transfer oldu. Palandöken İlçe Belediyesinden yapılan açıklamada, Kümbet Mahallesi Ata Atlı Spor Kulübü'nün, düzenlenen törenle Palandöken Belediyesi Spor Kulübü'ne devir teslimi yapıldığı belirtildi. Kümbet Mahallesi'nde gerçekleştirilen devir teslim törenine Palandöken İlçe Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Fatih İstanbulluoğlu ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı İstanbulluoğlu, burada yaptığı konuşmada, cirit sporunun gelişmesi adına katkıda bulunan Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar'a teşekkür etti. Spora ve sporcuya verilen desteğin her zaman yanında olduklarını ifade eden İstanbulluoğlu, ''Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar'a spora verdiği destek ve önemi takdirle takip ediyoruz. Yok olmaya yüz tutmuş geleneksel sporlarımızın yaşatılması için yaptığımız mücadelede bizlere destek olan herkese bir kere daha teşekkür ediyoruz'' diye konuştu. Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar da ata sporunun yaşatılması için bir dizi projeler ürettiklerini söyledi. Ata sporunun Erzurum'da daha da ilerleyeceğini dile getiren Bulutlar, şunları kaydetti: ''Ata sporumuzu yaşatmak ve ileri ki nesillere taşımak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Amacımız bu sporu devam ettirmek ve sevdirmektir. Kendimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz. Genç ve dinamik kadromuzla müsabakalara hazırlanıyoruz. Erzurum'da ata sporunu çok seven bir şehir. Biz de halkımıza iyi bir cirit seyrettirmek için yola çıktık. Takımımızdan umutluyum. Müsabakalarda başarılı olacağına inancım tamdır. Onun için halkımızın da bizlere destek vereceğinden şüphem yok.'' Devredilen kulübün adının Palandöken Belediyesi Spor Kulübü atlı cirit takımı olarak değiştirildiği de anımsatan Bulutlar, takıma dahil olan ''Baki Dede''nin Kış Oyunlarının sembolü haline geldiğini ve 83 yaşındaki Baki Bayraktutan'ın takımlarında olmasından ötürü mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi. Törende daha sonra ciritçiler arasında gösteri maçı yapıldı.