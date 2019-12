-83. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU LOS ANGELES (A.A) - 28.02.2011 - Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin 83. Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü alan "Zoraki Kral", yönetmen ve en iyi erkek oyuncu dahil dört dalda ödül getirdi. Akademinin Los Angeles'taki Kodak Tiyatrosunda düzenlediği 83. Oscar töreninde, en iyi yönetmen ödülünü İngiliz Tom Hopper, "Zoraki Kral" filmiyle kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü, "Siyah Kuğu" filmindeki rolüyle Natalie Portman'a, En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı da "Zoraki Kral" filmindeki rolüyle Colin Fith'e verildi. En iyi kadın ve erkek oyuncu ödüllerini alan 29 yaşındaki İsrail asıllı Amerikalı oyuncuPortman ile geçen yıl da aynı kategoride aday olan Fith, bu yılki Oscar ödülü için dallarındaki en güçlü adaylar olarak değerlendiriliyordu. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü "Dövüşçü" (Fighter) filmindeki rolüyle Melissa Leo'ya, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü de yine "Dövüşçü" filmindeki rolüyle Christian Bale'e verildi. En İyi Yabancı Filmi Ödülü'ne Danimarka'dan "In a Better World"ün (Daha İyi Bir Dünyada) layık görüldü. En İyi Özgün Senaryo Ödülü ''Zoraki Kral'' En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü "Sosyal Ağ", filmlerine verilirken, En İyi Animasyon Filmi Ödülü'nü "Oyuncak Hikayesi 3", En İyi Sanat Yönetmeni Ödülünü "Alice Harikalar Diyarında" ile Robert Stromberg ile Karen O'Hara kazandı. En İyi Belgesel Ödülü'nü de siyaset bilimi doktorası olan yönetmen Charles Ferguson'un, Büyük Buhran'dan sonra dünyadaki en ağır mali krizle ilgili olarak finansal kurumların suçlandığı, "İç İşler" (Inside Job) filmi kazandı. i -ÖDÜLLER LİSTESİ- 83'üncü Oscar ödüllerinin listesi şöyle: En İyi Film: "Zoraki Kral" En İyi Yönetmen: Tom Hopper (Zoraki Kral) En İyi Kadın Oyuncu: Natalie Portman (Siyah Kuğu) En İyi Erkek Oyuncu: Colin Fith (Zoraki Kral) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Melissa Leo (Dövüşçü) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Christian Bale (Dövüşçü) En İyi Yabancı Film: In a Better World (Daha İyi Bir Dünyada) Danimarka En İyi Belgesel: "İç İşler" (Inside Job) Charles Ferguson En İyi Özgün Senaryo: "Zoraki Kral" David Seidler En İyi Uyarlama Senaryo: "Sosyal Ağ" (Aaron Sorkin) (Zoraki Kral) En İyi Animasyon: "Oyuncak Hikayesi 3" En İyi Kısa Animasyon: "The Lost Thing" En İyi Sanat Yönetmeni: Robert Stromberg ile Karen O'Hara (Alice Harikalar Diyarında) En İyi Sinematografi: Wally Pfister (Başlangıç) En İyi Kostüm Tasarımı: "Alice Harikalar Diyarında" En İyi Makyaj: "The Wolfman" En İyi Kısa Metrajlı Belgesel: "Strangers No More" En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film: "God Of Love" En İyi Görsel Efekt: "Başlangıç" En İyi Film Montajı: "Sosyal Ağ" En İyi Ses Montajı: "Başlangıç" En iyi Ses Miksajı: "Başlangıç" En iyi orijinal şarkı: "We Belong Together" (Oyuncak Hikayesi 3)