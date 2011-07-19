-83 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ MERSİN (A.A) - 19.07.2011 - Mersin'de bir tıra düzenlenen baskında piyasa değeri 10 milyon TL olan 83 kilogram kokain ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen bir çalışma kapsamında, deniz yoluyla Mersin Limanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 31 F 5375 plakalı dorse ve 79 AS 113 plakalı tıra baskın düzenlendi. Polis ekipleri, tırda yaptıkları aramada, bir jeneratörün içerisine gizlenmiş, 81 paket halinde toplam 83 kilogram kokaine ulaştı. Polis, operasyon sırasında adı açıklanmayan tır şoförünün de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Tır şoförünün polise verdiği ilk ifadesinde uyuşturucu maddeyi Şili'den teslim aldığını, Türkiye üzerinden de kara yoluyla Irak'a götüreceğini söylediği öğrenilirken, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 10 milyon TL olduğu kaydedildi. İl Emniyet Müdürü Arif Öksüz, yaptığı açıklamada, operasyonla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurguladı.