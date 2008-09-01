T24 LogoT24 Logo
Dünya

82'sini boşadı, idamdan kurtuldu

84 yaşındaki Nijeryalı Muhammedu Bello Masaba, 86 eşinden 82'sini şeriat uyarınca boşamayı kabul etti. Yoksa idam edilecekti.

01 Eylül 2008 03:00

84 yaşındaki Nijeryalı Muhammedu Bello Masaba, 86 eşinden 82'sini şeriat uyarınca boşamayı kabul etti. Yoksa idam edilecekti.

NAN Ajansı, ülkenin orta kesimlerindeki Nupeland eyaletinde yaşayan ve eşlerinin sayısını 4'e indirmeye ilkin yanaşmayan Masaba'nın, dün akşam din adamlarıyla yaptığı son müzakere sonunda 4 eşli olmayı kabul ettiğini bildirdi.

"Cemaat-i Nasr-ül İslam" adı verilen şura, erkeklerin 4'ten fazla eşe sahip olamayacaklarını, 21 Ağustos'ta ilan etmişti. Yerel yetkililer de, 86 eşi bulunan Masaba'ya, eşlerinin sayısını 4'e indirerek şer'i hükümlere uyması için 2 gün süre vermiş, aksi takdirde Masaba'nın idam edileceğini açıklamıştı.

Ajans, boşanma işleminin bugün başlayacağını bildirdi. Masaba, eşlerinden boşanması gerektiğini öğrenince, suç işlemediğini ve şeriatın çokeşliliğe sınır getirmediğini belirterek tepki göstermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24