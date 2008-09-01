82'sini boşadı, idamdan kurtuldu

84 yaşındaki Nijeryalı Muhammedu Bello Masaba, 86 eşinden 82'sini şeriat uyarınca boşamayı kabul etti. Yoksa idam edilecekti.



NAN Ajansı, ülkenin orta kesimlerindeki Nupeland eyaletinde yaşayan ve eşlerinin sayısını 4'e indirmeye ilkin yanaşmayan Masaba'nın, dün akşam din adamlarıyla yaptığı son müzakere sonunda 4 eşli olmayı kabul ettiğini bildirdi.



"Cemaat-i Nasr-ül İslam" adı verilen şura, erkeklerin 4'ten fazla eşe sahip olamayacaklarını, 21 Ağustos'ta ilan etmişti. Yerel yetkililer de, 86 eşi bulunan Masaba'ya, eşlerinin sayısını 4'e indirerek şer'i hükümlere uyması için 2 gün süre vermiş, aksi takdirde Masaba'nın idam edileceğini açıklamıştı.



Ajans, boşanma işleminin bugün başlayacağını bildirdi. Masaba, eşlerinden boşanması gerektiğini öğrenince, suç işlemediğini ve şeriatın çokeşliliğe sınır getirmediğini belirterek tepki göstermişti.

