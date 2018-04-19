T24 LogoT24 Logo
Gündem

82 yaşındaki kadın, çöp kamyonunun altın kaldı kalarak öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Döne Duman, çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi

19 Nisan 2018 13:26

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Döne Duman, çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı\'nda meydana geldi. Döne Duman, araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı. Trafik ışığında bekleyen çöp kamyonu hareket aniden edince, yaşlı kadın aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından götüntülendi. Kazanın ardından kamyon şoförü, aracını bırakıp polis merkezine sığındı. Olay yerine gelen polis, trafiğin kilitlenmesine neden olan cenazeyi kaldırıma taşıdı. Döne Duman\'ın cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANADöne DumanKazaOlaySeyhanTuran Cemal Beriker BulvarıTrafikKazanınAdli Tıp MorgunaKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24