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82 yaşındaki dayısını boğazını keserek öldüren sanık için rapor bekleniyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, dayısı Fahri Ekşi'yi(82) boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Abdulkadir Ekşi'nin (53) yargılanmasına devam edilirken, Adli Tıp Genel Kurulu'

21 Şubat 2018 16:06

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde, dayısı Fahri Ekşi\'yi(82) boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Abdulkadir Ekşi\'nin (53) yargılanmasına devam edilirken, Adli Tıp Genel Kurulu\'ndan talep edilen akıl ve ruh sağlığı bakımından cezai ehliyetinin olup olmadığına dair raporun beklenmesine karar verildi.
Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Abdülkadir Ekşi, 22 Nisan 2016\'da bilinmeyen bir nedenle tartıştığı dayısı Fahri Ekşi\'yi evinde boğazından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Fahri Ekşi hayatını kaybetti. Tutuklanan Abdulkadir Ekşi hakkında, \'Yakın akrabayı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanan Abdülkadir Ekşi, bugün görülen davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın Adli Tıp Genel Kurulu\'ndan talep edilen akıl ve ruh sağlığı bakımından cezai ehliyetinin tam olup olmadığına dair raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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