T24 LogoT24 Logo
Gündem

82 yaşındaki alzheimer hastası, 6,5 saat sonra bulundu

23 Haziran 2021 20:30

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde evinden çıkan ve alzheimer hastası olduğu öğrenilen Bekir Girgin (82), 6,5 saat sonra bulundu.

Gemlik ilçesi, Kumla Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan alzheimer hastası Bekir Girgin'e yakınları ulaşamayınca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Saat 12.00 itibariyle başlayan arama çalışmalarına AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), İHH (İnsani Yardım Vakfı), Bursa Mag-Der (Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği), itfaiye ve polis ekiplerinden oluşan 152 kişi katıldı. Arama çalışmalarının ardından, Bekir Girgin, Büyükkumla Barajı çevresinde saat 18.30'da bulundu. Girgin, sağlık kontrollerinin yapılması için ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

müsilajmurat kurumçevre bakanıdeniz salyası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24