82 milyonun yüzde 25'i sadece 3 kamu bankasına borçlu!

Pandeminin de etkisi ile tırmanışa geçen ekonomik krizin boyutları, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıkladığı rakamlarla gözler önüne serildi. Bakan Elvan'ın verdiği bilgilere göre; 82 milyonluk Türkiye'de nüfusun yüzde 25'i, 3 kamu bankasına borçlu. Kamu bankalarının stok takipteki bireysel kredi tutarı ise 12,7 milyar lira.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın soru önergesini yanıtlayan Bakan Elvan, Türkiye'de faaliyet gösteren 53 bankadan sadece 3'ünü oluşturan kamu bankalarına kredi borcu olan vatandaş sayısını, 21 milyon 437 bin 937 olarak açıkladı.

''Nüfusun yüzde 25'i 3 kamu bankasına borçlu''

Elvan'ın açıkladığı rakamlara göre; 82 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun yüzde 25'i sadece 3 kamu bankasına borçlu. Kamu bankalarının stok takipte olan kredi tutarı ise 12,7 milyar TL.

Bakan Elvan, soru önergesine verdiği yanıtta şu bilgileri paylaştı:

“Kredi Kayıt Bürosu'ndan temin edilen verilere göre; Mart 2021 dönemi itibarıyla kamu bankalarının bireysel kredi kullandırmış olduğu stok müşteri sayısı 21.437.937'dir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) veri tabanında yer alan verilere göre; kamu bankalarının aynı dönem itibarıyla stok takipteki bireysel kredi tutarı ise 12,7 milyar TL'dir.”

“Esnafı gezin, iş insanları, çiftçi, köylünün yanına gidin, herkes kan ağlıyor”

Aydın, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Soru önergemize, 6 ay sonra lütfedip yanıt verdiler. Yandaş medyada her şey dört dörtlük, güllük gülistanlık, Almanya bizi kıskanıyor. Ancak sahaya çıkın, esnafı gezin, iş insanları, çiftçi, köylünün yanına gidin, durum tam tersi, herkes kan ağlıyor. Kredi borçlarından, dükkanlarının giderlerini, elektrik faturalarını ödeyememekten şikayetçi. İktidar bunlarla uğraşmak yerine, algı operasyonları ile ülkeyi yönetmeye devam ediyor. İşinizi gücünüzü bırakın, vatandaşın sorununu çözmeye odaklanın. Millet İttifakı iktidarında, bu çözülemez denilen sorunları çözüp, halkın gerçek dertlerini gündeme getirip, çözüm üreteceğiz.”

Bakan Elvan'ın bazı sorularını yanıtsız bırakması dikkat çekti

Kamu bankalarına olan borçlu vatandaş sayısını açıklayan Bakan Elvan'ın, CHP'li Aydın'ın bazı sorularını yanıtsız bırakması da dikkat çekti. Bakan Elvan, “Kamu bankalarının icra yoluyla aldığı mülk sayısı (konut, dükkan vs) kaçtır? Kamu bankalarının icra yoluyla elde ettiği tesislerin miktarı nedir? Yine kamu bankaları araçlığıyla borcunu ödeyemeyen çiftçiden alınan tarım arazileri hektardır” sorularına yanıt vermedi. (ANKA)